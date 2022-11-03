Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?
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Trabzonspor - Ferençvaroş maçında 2. yarı oynanırken vatandaşlar maçın özetini anında izlemek için maç özeti linki arıyor. Maçın özetini izlemek isteyen seyirciler, Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Ferençvaroş maçı bitti mi? Maç özeti çıktı mı? İşte detaylar...
Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?
Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe bu akşam saat 20:45 'te başlayacak.
Maçı Exxen'den izleyebilirsiniz.
Maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta TS 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:
Trabzonspor'un golleri:
- 7. dakika : Anastasios Bakasetas
MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 0 FERENCVAROS
Bu sonuçların ardından temsilcimiz Trabzonspor grubu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'ne gidiyor.
Maçın bitiminin ardından özeti Youtube "EXXENSPOR" kanalında yayınlanacak.
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Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee