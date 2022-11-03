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Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?

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Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?

Trabzonspor - Ferençvaroş maçında 2. yarı oynanırken vatandaşlar maçın özetini anında izlemek için maç özeti linki arıyor. Maçın özetini izlemek isteyen seyirciler, Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Trabzonspor - Ferençvaroş maçı bitti mi? Maç özeti çıktı mı? İşte detaylar...

Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecekTrabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek

Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe bu akşam saat 20:45 'te başlayacak.

Maçı Exxen'den izleyebilirsiniz.

Maç Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Trabzonspor - Ferençvaroş maçı kaç kaç, maç özeti izle! 3 Kasım Trabzonspor - Ferençvaroş maçının gollerini kim attı? Maç özeti yayınlandı mı?

Maçta TS 1-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

Trabzonspor'un golleri:

  • 7. dakika : Anastasios Bakasetas

MAÇ SONUCU : TRABZONSPOR 1 - 0 FERENCVAROS

Bu sonuçların ardından temsilcimiz Trabzonspor grubu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'ne gidiyor.

Maçın bitiminin ardından özeti Youtube "EXXENSPOR" kanalında yayınlanacak.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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