UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele edecek olan Trabzonspor- Ferencvaros maçının biletleri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Takımına destek olmak isteyen taraftarlar Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri satışa çıktı mı? TS maçı biletleri ne kadar? İşte merak edilenler...

Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor H grubunda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri satışa çıktı mı? Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? TS- Ferencvaros maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

TRABZONSPOR- FERENCVAROS MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde H grubunda Trabzonspor ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan maçın biletleri ise 31 Ekim tarihinde satışa çıktı. Takımına destek olmak isteyen Trabzonspor taraftarları passolig.com.tr adresinden bilet alabilir.

TRABZONSPOR- FERENCVAROS MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

31 Ekim tarihinde satışa çıkan Trabzonspor- Ferencvaros maçı biletlerinin fiyatları şöyle;

VIP Platinum: 1.250 TL

VIP Gold: 1.000 TL

VIP Silver: 750 TL

Batı: 250 TL

Doğu: 200 TL

Fırtına ve Kale Arkası tribünlerinin tamamı kombine olarak satıldığı için bilet satışı yoktur.