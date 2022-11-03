UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'de kimler var, eksikler kimler? İşte detaylar...

Maxi Gomez, Edin Visca ve Bruno Peres maçta yok mu, neden yok? Trabzonspor UEFA maçında eksikler kimler, Maxi Gomez ve Edin Visca yok mu?

Trabzonspor - Ferencvaros maçının ilk 11'i açıklandı. Maçın ilk 11'inde kimler var merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'de kimler var, eksikler kimler?

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe bu akşam saat 20:45 'te başlayacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee

MAÇTA EKSİKLER KİMLER?

Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.