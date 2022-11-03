Trabzonspor - Ferencvaros ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'de kimler var, eksikler kimler?
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. maçında Trabzonspor, sahasında Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Peki, Trabzonspor - Ferencvaros ilk 11 belli oldu mu? Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'de kimler var, eksikler kimler? İşte detaylar...
Trabzonspor - Ferencvaros maçının ilk 11'i açıklandı. Maçın ilk 11'inde kimler var merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros ilk 11'de kimler var, eksikler kimler?
Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe bu akşam saat 20:45 'te başlayacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, S. Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, R. Mmaee
Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda olamayacak. Ferencvaros'ta Civic, Traore, Gojak ve Auzqui'nin sakatlıkları sürüyor, Besic ise cezalı. Boli'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.