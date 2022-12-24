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Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli mi? Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

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Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli mi? Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig dev maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Bu nedenle Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli mi? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli mi? Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'lerDünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası arasına lider giren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükseldi. Zorlu maçta Fenerbahçe, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Trabzonspor ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe muhtemel 11'ler belli mi? Trabzonspor- Fenerbahçe muhtemel 11'ler!

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ancak lisansı olmayan Bruno Peres ise takımda yer alamayacak. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski, Arda Güler ve Luan Peres karşılaşmada boy gösteremeyecek.

Uğurcan, Larsen-Bartra-Hugo-Eren, Gbamin-Hamsik, Visca-Bakasetas-Trezeguet, Umut

Altay, Serdar-Gustavo-Szalai, Ferdi-Crespo-Arao-Lincoln, İrfan-Batshuayi-King

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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