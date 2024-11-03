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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Trabzonspor FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçearasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇEMAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Trabzonspor 11':

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Fenerbahçe 11'i:

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR, FENERBAHÇE'Yİ AĞIRLIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak. Mücadele Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Bordo-mavililer, ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alırken, Fenerbahçe karşısında galibiyet alarak moral bulmayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Takımda sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ve Serkan Asan ise kadroda yer almayacak.

Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde ilk 9 maçta 12 puan ile 9. sırada yer alan, en son Göztepe deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Fenerbahçe karşısında kazanarak hem moral bulmak hem de üst sıralara doğru tırmanmak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Serdar Saatçı ile Serkan Asan, kadroda yer almayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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