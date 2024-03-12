Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçı merak ediliyor. Taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINACAK MI?

İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı verdi. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.