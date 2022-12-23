Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı ne zaman?
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Futbol heyecanı Süper Lig'de başlıyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçı takip etmek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? sorularına yanıt arıyor.
Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise T Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? soruları yer alıyor.
Karşılaşma 24 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak.
Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe- Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu.
Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022