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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

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Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve hangi televizyon kanalında yayınlanacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı oynanacak. Taraflarlar ve futbol severler maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağını merak ediyor.

Trendyol Süper Lig'de oynanacak olan Trabzonspor- Fenerbahçe maçında konuk takımın taraftarlarının stada alınmasına dair karar verildi. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda? İşte detaylar!

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'i 3. sırada bitirmek isteyen Trabzonspor ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE TARAFTARI MAÇA ALINACAK MI?

İl Güvenlik Kurulu, maça misafir takım taraftarının alınmaması kararı verdi. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe Televizyon Gündem Spor Haberler

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