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Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor ile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Fenerbahçe Trabzonspormaç kadrosu ilk 11! Fenerbahçe bu akşam Trabzonsporile Süper Lig maçı oynayacak. Fenerbahçe'nin Trabzonsporile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin Trabzonspormaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte TrabzonsporFenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Trabzonspor 11'i:

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Fenerbahçe 11'i:

Trabzonspor Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, Trabzonspor sahasında oynanacak.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR MAÇI İÇİN TRABZON'A GELDİ

Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış hatlara gelen yolcu salonundan çıkış yapan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle geniş güvenlik önlemleri altında konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı için kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Samet Akaydın, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kostic, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko, En-Nesyri, Cent Tosun."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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