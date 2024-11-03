Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? TS FB maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor ilk 11:



Fenerbahçe ilk 11:



TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı, Trabzonspor sahasında oynanacak.

EZELİ REKABET DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın oynayacakları maçla birlikte 136. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, geride kalan rekabette 52 galibiyetle önde bulunuyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonundan beri maçlarını oynadığı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Bordo-mavililer, sarı-lacivertlileri 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Akyazı'da 8 kez konuk etti. Bu süreçte ligdeki maçlarda Trabzonspor 4 maçta sahadan galip ayrılırken, Fenerbahçe de 2 maçta 3 puan aldı. 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakayı da ev sahibi ekip kazandı.