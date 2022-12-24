Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde nefesler tutuldu. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'i!

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Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin üst sıralarını yakından ilgilendiren maçın hakemi Halil Umut Meler olurken, maçın saati ve tarihi taraftarlar tarafından incelemeye alındı. Peki, Trabzonspor-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçın muhtemel 11'i! İşte detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin canlı yayın bilgileri belli oldu.

24 Aralık Cumartesi günü bu akşam Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.