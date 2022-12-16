Süper Lig 15. hafta maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusu gündemde yer alıyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçı stattan takip etmek isteyen futbolseverler ise Trabzonspor - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? sorularına yanıt arıyor.

Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise Trabzonspor - Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor - Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı? soruları yer alıyor.

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Süper Lig'de 15. haftada oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri henüz satışa çıkmadı. Tahmini olarak maçtan 1-2 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 24 Aralık günü saat 19.00'da oynanacak.

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması Bein Sport 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.