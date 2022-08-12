Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimiz Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakipleri ve maçların oynanacağı tarihler netleşti. Peki, Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor'un Avrupa'da rakipleri kimlerdir? Temsilcilerimizin rakipleri hangi takımlar? Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Başakşehir'in rakibi kim oldu? Sivasspor'un rakibi kimdir? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoluna devam eden temsilcilerimizin rakipleri ve maç tarihleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor, Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarını 16-25 Ağustos tarihilerinde oynayacak. Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor'un Avrupa'da rakipleri kimlerdir? Temsilcilerimizin rakipleri hangi takımlar?

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 16 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam eden Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini 25 Ağustos'ta Kadıköy'de ağırlayacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turuna kalan Başakşehir, bu turda Belçika'dan Royal Antwerp ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, ilk maçı 18 Ağustos'ta içeride, rövanşı ise 25 Ağustos'ta Belçika deplasmanında oynayacak.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayacak Sivasspor, İsveç'ten Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor, ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta iç sahada oynayacak.