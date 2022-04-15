Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! 15 Nisan Süper Lig Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Beinsports HD izle!
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma bugün saat 20:30 'da başladı.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE!
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.
HALİL UMUT MELER(Hakem)
CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)
YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)
ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(AVAR)
MURAT ILGAZ(Gözlemci)
KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)
ADNAN KARAYEL(Temsilci)
REFİK EMRE(Temsilci)