Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! 15 Nisan Süper Lig Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Beinsports HD izle!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. 15 Nisan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 15 Nisan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı canlı izle! Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı HD Beinsports izleme linki var mı? İlk 11 kimler?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma bugün saat 20:30 'da başladı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

HALİL UMUT MELER(Hakem)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)

ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(AVAR)

MURAT ILGAZ(Gözlemci)

KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

REFİK EMRE(Temsilci)