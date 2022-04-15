Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 15 Nisan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?
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Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma bugün saat 20:30 'da başladı.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
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Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.
- HALİL UMUT MELER(Hakem)
- CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU(1. Yardımcı Hakem)
- MURAT TUĞBERK CURBAY(2. Yardımcı Hakem)
- YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)
- ERKAN ENGİN(VAR)
- İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(AVAR)
- ÖMER TOLGA GÜLDİBİ(AVAR)
- MURAT ILGAZ(Gözlemci)
- KEREM FAHRİ BAYKALMIŞ(Temsilci)
- ADNAN KARAYEL(Temsilci)
- REFİK EMRE(Temsilci)