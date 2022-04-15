Trabzonspor - Fatih Karagümrük maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? 15 Nisan Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının özetini HD izle! Maç bitti mi?

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TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma bugün saat 20:30 'da başladı.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da kart cezaları tamamlanan Djaniny, Bakasetas ve Siopis takımda yer alacak, sakatlığı süren Trondsen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük'te Adnan ve Jimmy Durmaz cezaları nedeniyle kadroda olmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?