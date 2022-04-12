Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı biletleri kaç TL?
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Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri satışa çıktı. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı biletleri kaç TL?
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak. Şampiyonluk için 3 puana mutlak ihtiyacı olan Trabzonspor, 3 puan alarak şampiyonluğu haftalar kala ilan etmek istiyor. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksinde oynanacak. Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçının biletleri 12 Nisan salı günü genel satışa çıktı. Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı bileti nasıl alınır? Trabzonspor - Fatih Karagümrük futbol maçı biletleri kaç TL? detaylar haberimizde...
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.
https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI
Vip Platinum - ₺2.000,00
Vip Gold - ₺1.500,00
Vip Silver - ₺1.000,00
Batı - ₺400,00
Doğu - ₺350,00
Fırtına - ₺200,00
Kuzey - Güney Kale Arkası - ₺150,00