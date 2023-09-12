Trabzonspor, Emrehan Gedikli ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, genç futbolcu Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Karşılıklı anlaşma ile sonlandırılan sözleşme için herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi. Gedikli, Şubat 2022'de Leverkusen'den 800 bin euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Transfer çalışmalarına ve kadro yapılanmasına ara vermeden devam eden Trabzonspor, Emrehan Gedikli'nin sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

GENÇ FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILDI

Bordo-mavili takımın açıklamasında, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Emrehan Gedikli arasındaki 07.02.2022 başlangıç ve 31.05.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

800 BİN EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Bordo-mavili takım 20 yaşındaki, genç futbolcuyu Şubat 2022'de Leverkusen'den 800 bin euro bedelle kadrosuna katmıştı.