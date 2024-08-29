Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi?
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor. Peki, Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, İsviçre'de 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında St. Gallen'i Papara Park'ta ağırlıyor. Trabzonspor, sahasındaki mücadeleyi kazanarak Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı hedefliyor. Pek, Trabzonspor elendi mi, turu geçti mi? UEFA Avrupa Konferans Ligi Trabzonspor Avrupa'dan elendi mi?
TRABZONSPOR ELENDİ Mİ, TURU GEÇTİ Mİ?
Trabzonspor St. Gallen maçı Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanıyor.
Trabzonspor-St.Gallen Maçı, saat 20:00 başladı.
Trabzonspor ve St.Gallen, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanıyor.
Trabzonspor 11'i:
Trabzonspor 1-1 St. Gallen maç devam ediyor.