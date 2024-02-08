Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da tek hedefi bu maçı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Peki, Trabzonspor elendi mi? Trabzonspor ZTK'dan elendi mi 8 Şubat 2024?

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor.

Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması saat 17:30'da başladı.. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mert Güzenge yönetiyor.

Maç 1-1 sona erdi. 15'erdakikalık uzatma devreleri oynanacak.