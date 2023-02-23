Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Basel ile karşılaşıyor. İlk maç 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Peki, Trabzonspor elendi mi? Trabzon turu nasıl geçer?

Trabzonspor elendi mi ve Trabzon turu nasıl geçer gibi konular Trabzonspor Basel maçı ile ilgili olarak sıkça araştırıldı. Peki, Trabzonspor elendi mi? Trabzon turu nasıl geçer?

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

İlk maç 1-0 Trabzonspor üstünlüğü ile tamamlanmıştı. Turun 2. ayağında maç henüz sona ermedi. Maç sona erdiğinde turu geçen taraf belli olacak.

TRABZONSPOR TURU NASIL GEÇER?

Trabzonspor 1 den fazla farkla galip gelmesi ya da puan kaybetmemesi halinde turu geçen taraf olacak.