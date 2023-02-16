UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Trabzonspor, sahasında Basel'i konuk ediyor. Maçta Doğucan da ilk 111'de yer aldı. Peki, Trabzonspor Doğucan kimdir? Doğucan Haspolat kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor Doğucan kimdir? Doğucan Haspolatkaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

DOĞUCAN HASPOLAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 11 Şubat 2000 (23 yıl yaşında), Rotterdam, Hollanda

Şu andaki takımı: Trabzonspor (#34 / Orta Saha)

Boy: 1,78 m

Kilo: 75 kg

Doğucan Haspolat (11 Şubat 2000) orta saha mevkiinde oynayan Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri[değiştir | kaynağı değiştir]

Haspolat, Excelsior altyapısında yetişti. İlk profesyonel maçına 27 Ağustos 2016 tarihinde Eredivisie'de Feyenoord'a karşı çıkarken 70. dakikada Kevin Vermeulen'in yerine oyuna dâhil oldu ve Eredevisie'de 2000 doğumlu olarak forma giyen ilk futbolcu oldu.

13 Ocak 2020 tarihinde Kasımpaşa ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Takımı adına ilk maçına 19 Ocak 2020 tarihinde Süper Lig'de 6-0 yenildikleri Trabzonspor karşısında çıktı.