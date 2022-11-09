Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidecek futbolcular! Trabzonspor'da Dünya Kupası'na giden oyuncular kimler?

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala aday kadrolar açıklanmaya başladı. Peki, Trabzonspor'da Dünya Kupası'na giden oyuncular kimler? Trabzonspor'da dünya kupasına gidecek futbolcular Trabzonsporlu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidecek futbolcular!

Trabzonspor'da dünya kupasına giden oyuncular! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kala aday kadrolar açıklanmaya başladı. Peki, Trabzonspor'da Dünya Kupası'na giden oyuncular kimler? Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidecek futbolcular Trabzonsporlu taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte, Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidecek futbolcular haberimizde...

TRABZONSPOR'DA DÜNYA KUPASINA GİDECEK OYUNCULAR

Dünya Kupası'na kısa bir süre kala milli takımların aday kadroları açıklanmaya başladı. Henüz bütün birçok milli takım aday kadroyu açıklamadığı için Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidecek futbolcuların isimleri belli değil. Ancak Trabzonspor'da Dünya Kupası'na gidebilecek güncel 2 a milli oyuncu bulunmaktadır:

Jens Stryger Larsen (Danimarka)

Maxi Gómez (Uruguay)

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır.

Bu, Katar'ın ev sahipliği yaptığı ilk Dünya Kupası organizasyonu olacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan bu turnuva; Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenecek olan ilk, Orta Doğu'da düzenlenecek olan ilk ve Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'da düzenlenecek olan ikinci Dünya Kupası olacaktır. Ayrıca bu turnuva, 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası turnuvası olacaktır ve 2026'dan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması planlanmaktadır.