Son Şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasında Crystal Palace ile hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor -Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? İşte Futbol severlerin merakla beklediği. Trabzonspor -Crystal Palace müsabakasına dair tüm merak edilenler...

Abdullah Avcı yönetiminde son Şampiyon Trabzonspor, Dünya Kupası arasında hazırlık maçında Crystal Palace ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylarfutbolseverlerce merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da oynanacak.

TRAZONSPOR - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Crystal Palace maçı 7 Aralık Çarşamba saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma A SPOR dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

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