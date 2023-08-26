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Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman? Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman?

26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Trabzonspor- Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Trabzonspor- Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Trabzonspor- Ç. Rizespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Ç. Rizespor maçı ne zaman?

TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

26 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor- Ç. Rizespor karşılaşması saat 19:15'da Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - Ç. RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor- Ç. Rizespor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. Bein Sports 1kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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