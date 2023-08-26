Trabzonspor Ç.Rizespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor Ç.Rizespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
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Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı 2-1'lik Ç.Rizespor üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı saat 19.15'te başlayacak.
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı bu akşam saat 19.15'te oynanacak.
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor - Ç.Rizespor maçıTrabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.