4 büyüklerin borsaya açık şirketlerinde toplam borç miktarı 29,93 milyar lira oldu. En fazla borcu bulunan kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzonspor takip etti. 2023 Trabzonspor toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro? Trabzonspor borcu ne kadar?

Trabzonspor borcu ne kadar? 2023 Trabzonspor toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro?

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. Peki, Trabzonspor borcu ne kadar? 2023 Trabzonspor toplam borcu kaç TL?

TRABZONSPOR BORCU NE KADAR?

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

KULÜP HAKKINDA

Trabzonspor Futbol Takımı, 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor Kulübü'nün profesyonel futbol takımı.

Renkleri kulübün tüm branşlarda ortak olarak kullandığı, koyu bordo ve açık mavidir. Trabzonspor Futbol Takımı, Süper Lig'de şampiyon olmuş İstanbul dışındaki ilk takımdır ve şampiyon olmayı başarmış altı takımdan biridir. Ayrıca, kazandığı yedi şampiyonlukla; armasında yıldız bulunan dört takımdan biridir.[3] Takımın forma üreticisi Joma'dır. Takımın maçlarını oynadığı sahası Trabzon'da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi'dir.