Takımların borçlarının açıklanmasının üzerine özellikle taraftarlar başta olmak üzere birçok futbolsever Trabzonspor'un borcunu merak ediyor ve Trabzonspor borcu ne kadar? 2022 Trabzonspor borcu var mı? Gibi sorularla araştırıyorlar. Peki, Trabzonspor borcu ne kadar? 2022 Trabzonspor borcu var mı?

Dört büyükler borç batağında! En çok zarar eden kulüp belli oldu

Trabzonspor borcu ne kadar? Sorusu, özellikle son zamanlarda takımların borç durumunun açıklanması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilip araştırmaya başlandı. Trabzonspor'un borcunu merak eden kişiler, internet üzerinde Trabzonspor borcu ne kadar?sorusunu ve 2022 Trabzonspor borcu var mı? Sorusunu araştırıyorlar. Peki, Trabzonspor borcu ne kadar? 2022 Trabzonspor borcu var mı?

TRABZONSPOR BORCU NE KADAR?

Sezona 13 yeni oyuncuyla giren bordo-mavililerin borcu 3,6 milyar lirayı buldu. Dört büyükler arasında bulunan borçların en az olanı ise Trabzonspor'a ait. Dört Büyüklerin toplam borç miktarı ise 20,7 Milyar TL olarak açıklandı.