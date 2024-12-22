TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki

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TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BODRUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor - Bodrumspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

beIN Sports kanalları genellikle şifreli yayın yapar ve izleyebilmek için bir abonelik satın almak gerekir. Ancak, zaman zaman bazı özel durumlarda (örneğin, milli maçlar veya belirli etkinlikler) şifresiz yayın yapılabilir. Bu tür durumlar genelde önceden duyurulur.