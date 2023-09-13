Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig maçında Trabzonspor - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş şifresiz mi?

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17-09-2023 TRABZONSPOR VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, 17 Eylül Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Beşiktaş Maçı, saat 20:00 başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Trabzon'da, Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.