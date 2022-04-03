BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, 31. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı HD Beinsports izleme linki var mı? İlk 11 kimler?

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor -Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLADI MI?

Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE!

Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.

VALERIEN ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

EKREM KAN(2. Yardımcı Hakem)

ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)

ERKAN ENGİN(VAR)

SERKAN OK(AVAR)

DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)

NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)

LEVENT KALKAN(Temsilci)

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