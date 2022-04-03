Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı HD Beinsports izleme linki var mı? İlk 11 kimler?
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BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor, 31. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı maçı canlı izle! maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı maçı başladı mı, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İlk 11! Maçın hakemi kim? 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı izle! 3 Nisan TS-BJK maçı canlı izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı HD Beinsports izleme linki var mı? İlk 11 kimler?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan Pazar bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Trabzonspor -Beşiktaş maçını Beinsports ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç bugün saat 20:30 'da başlayacak.
Maçı Beinsports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacak.
TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE!
Maç, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen, Ahmetcan Kaplan ile cezalı Bruno Peres, Beşiktaş karşısında forma giyemedi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma, teknik direktör Valerien Ismael'in yeni kariyerindeki ilk maçı olacak. Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk maçında Trabzonspor'a karşı 3 puan almaya çalışacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Can, Rıdvan, Ghezzal, Alex Teixeira, Batshuayi
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
EKREM KAN(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)
ERKAN ENGİN(VAR)
SERKAN OK(AVAR)
DAVUT DAKUL ÇELİK(AVAR)
KADİR TOZLU(Gözlemci)
MUSTAFA YILMAZ(Temsilci)
NURULLAH ÖZTÜRK(Temsilci)
LEVENT KALKAN(Temsilci)