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Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi belli oldu mu? Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir?

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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını kim yönetecek gündeme geliyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu mu ve Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu mu? Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir?

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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

5. haftada oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçında Cihan Aydın, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler görev alacak.

Süper Lig'de haftanın diğer maçlarına atanan hakemler şöyle:

  • Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
  • Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
  • Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
  • İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
  • Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
  • Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
  • Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi belli oldu mu? Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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