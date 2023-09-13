Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi belli oldu mu? Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir?
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçını kim yönetecek gündeme geliyor. Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu mu ve Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir merak ediliyor. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı hakemi belli oldu mu? Trabzonspor-Beşiktaş maç hakemi kimdir?
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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu.
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ HAKEMİ KİMDİR?
5. haftada oynanacak Galatasaray-Samsunspor maçında Cihan Aydın, Fenerbahçe-Antalyaspor karşılaşmasında ise Halil Umut Meler görev alacak.
Süper Lig'de haftanın diğer maçlarına atanan hakemler şöyle:
- Konyaspor - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
- Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk
- Adana Demirspor - Pendikspor: Mert Güzenge
- İstanbulspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
- Alanyaspor - Kasımpaşa: Turgut Doman
- Fatih Karagümrük - Hatayspor: Yaşar Kemal Uğur
- Sivasspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay