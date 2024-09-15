TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE
Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, Bein Sports kanalından maçı HD kalitesinde izleyebilirler. Beşiktaş'ın sahaya çıkacak olan ilk 11'i merakla bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Futbolseverler, ilk 11'leri merak ediyor. Bein Sports canlı izleme linki araştırılıyor. Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar izleme linkini araştırıyor. Bein Sports canlı izleme linki var mı? Bein Sports 1 canlı izle! Bein Sports programlarını takip etmek isteyenler, telefondan ve bilgisayarlarından Bein Sports canlı izle linki ile bu keyfi yaşıyor.
TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.
BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE
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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4