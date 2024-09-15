TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Futbolseverler, ilk 11'leri merak ediyor. Bein Sports canlı izleme linki araştırılıyor. Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar izleme linkini araştırıyor. Bein Sports canlı izleme linki var mı? Bein Sports 1 canlı izle! Bein Sports programlarını takip etmek isteyenler, telefondan ve bilgisayarlarından Bein Sports canlı izle linki ile bu keyfi yaşıyor.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4