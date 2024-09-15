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TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE

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Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanacak olan maçın ilk 11'leri belli oldu. Maçı canlı izlemek isteyen futbol severler, Bein Sports kanalından maçı HD kalitesinde izleyebilirler. Beşiktaş'ın sahaya çıkacak olan ilk 11'i merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Trabzonspor- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Futbolseverler, ilk 11'leri merak ediyor. Bein Sports canlı izleme linki araştırılıyor. Trabzonspor- Beşiktaş maçını izlemek isteyen taraftarlar izleme linkini araştırıyor. Bein Sports canlı izleme linki var mı? Bein Sports 1 canlı izle! Bein Sports programlarını takip etmek isteyenler, telefondan ve bilgisayarlarından Bein Sports canlı izle linki ile bu keyfi yaşıyor.

TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE

Bein Sports canlı yayın ile sevdiğiniz maçları ve programları canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme linki haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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