Trabzonspor-Beşiktaş hakemi kim? Zorbay Küçük kimdir?

ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Ekim 1992

29yaşında

Adana

18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludurSüper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmiştir

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