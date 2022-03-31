Trabzonspor-Beşiktaş hakemi kim? Zorbay Küçük kimdir?
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Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi Zorbay Küçük oldu. Peki Zorbay Küçük kimdir? İşte, Zorbay Küçük hakkında detaylar…
ZORBAY KÜÇÜK KİMDİR?
Doğum tarihi: 18 Ekim 1992
29yaşında
Adana
18 Ekim 1992'de Adana'da doğmuştur. Eski futbolcu ve teknik direktör Feyzullah Küçük'ün oğludurSüper Lig'deki hakemlik kariyerine 2017-2018 sezonunda oynanan Trabzonspor - Kardemir Karabükspor maçı ile başlamıştır ve o sezon sadece tek maç yönetmiştir
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