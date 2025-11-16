Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak bu önemli lig maçına dair yayın detayları merak konusu. Sporseverler, müsabakayı canlı izlemek için yayıncı bilgilerine ve maçın erişim durumuna ilişkin net bilgilere ulaşmak istiyor. Trabzonspor Beşiktaş basket maçı ne zaman hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN'i karşı karşıya getirecek mücadele, Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEİN SPORTS 5 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 5; Digiturk 81, Kablo TV 236. kanal üzerinden, ayrıca Türksat uydusu ile internet yayınları aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilir.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ GÜN?

İki takım arasındaki bu önemli karşılaşma, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Müsabakanın başlama saati 15.30 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ SALONDA OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş GAİN arasındaki mücadele, Trabzon'da yer alan Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.