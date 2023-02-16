Trabzonspor Basel seyirci sayısı! Trabzonspor Basel tribün doluluk oranı kaç? Trabzonspor tribün doluluk oranı!
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Bu akşam saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor Basel maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Basel maçında kaç kişi var? İşte, Trabzonspor Basel seyirci sayısı! Trabzonspor Basel tribün doluluk oranı kaç? Trabzonspor tribün doluluk oranı!
Trabzonspor Basel seyirci sayısı! Bu akşam saat 20.45'te oynanacak olan Trabzonspor Basel maçı seyirci sayısı kaç merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Basel maçında kaç kişi var? İşte, Trabzonspor Basel seyirci sayısı! Trabzonspor Basel tribün doluluk oranı kaç? Trabzonspor tribün doluluk oranı haberimizde...
TRABZONSPOR - BASEL SEYİRCİ SAYISI
Trabzonspor - Basel maçı için 31.542 adet bilet satılmıştır. Ancak bilet alan bazı taraftarlar maça gidemeyebilir. Bilet satışına göre Trabzonspor Basel maçı tribün doluluk oranı %82.0'dir.