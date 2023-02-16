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Trabzonspor Basel özet izle! Trabzonspor Base goller izle!

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Trabzonspor Basel özet izle! Trabzonspor Base goller izle!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 turu Play-Off maçında İsviçre'nin Basel takımını 1-o yendi. İzleyiciler ise Trabzonspor Basel özet izleme linki ve Trabzonspor Base goller izle!me linkini araştırdı.

Basel maçının ardındanBasel maçının ardından
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off ilk maçında Basel'i sahasında ağırlıyor. Karşılaşma Trabzonspor'un üstünlüğüyle 1-0 soan erdi. Trabzonspor Basel özet izle! Trabzonspor Base goller izle!

TRABZONSPOR BASEL İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Bruno Peres, Denswil, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Maxi Gomez

Basel: Hitz, Lang, Nuhu, Pelmard, Calafiori, Frei, Hugo Novoa, Kade, Burger, Xhaka, Zeqiri

TRABZONSPOR BASELÖZETİ

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off ilk maçında Basel'i sahasında 1-0yendi.

Özet görüntüleri EXXEN Youtube hesabından izleyebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Trabzonspor Gündem Haberler

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