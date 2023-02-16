Trabzonspor Basel maçında ne kadar hasılat elde edildi?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçında ne kadar hasılat elde edildi?