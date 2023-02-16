Trabzonspor Basel maçında ne kadar hasılat elde edildi?
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçında ne kadar hasılat elde edildi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi. Peki, Trabzonspor Basel maçında ne kadar hasılat elde edildi?
TRABZONSPOR MAÇINDA NE KADAR HASILAT ELDE EDİLDİ?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.
Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.
Maçın hasılat bilgileri henüz duyurulmadı.