Trabzonspor Basel maçı reklam geliri ne kadar? Trabzonspor maçı yayın geliri ne kadar?
Gündem Haberleri
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı reklam geliri ne kadar? Trabzonspor Basel maçı reklam geliri açıklandı mı?
Trabzonspor Basel maçı 16 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak ve TV8'den yayınlanacak. Trabzonspor'un kendi sahasında Basel'i konuk edeceği karşılaşmanın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Peki, Trabzonspor Basel maçı reklam geliri ne kadar?
TRABZONSPOR BASEL MAÇI REKLAM GELİRİ NE KADAR?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den naklen yayımlanacak. Maçın reklam gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Ancak henüz rakam açıklanmadı.