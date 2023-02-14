UEFA konferans liginde heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Basel son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor -Basel maçı ne zaman ,saat kaçta? Trabzonspor - Basel maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Trabzonspor- Basel maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden bordo mavili temsilcimiz Trabzonspor bu hafta zorlu bir müsabakaya çıkacak. Fransız ekibi Basel ile karşılaşacak bordo mavililer karşılaşmanıntüm gelilerini depremzedeler içinkullanacak. Karşılaşmaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor- Basel maçıne zaman ,saat kaçta? Trabzonspor -Basel maçıhangi kanaldan yayınlanacak? Trabzonspor - Basel maç biletleri satışa çıktı mı? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans liginin son 16 turunda Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak müsabaka 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45 de başlayacak.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇININ BİLETLERİ SATIŞ ÇIKTI MI?

Trabzonspor Basel karşılaşması maç biletleri satışa sunuldu. Trabzonspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Değerli Trabzonsporlular; Depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacıyla sadece Basel maçına mahsus kombinelerimizi bir kenara bırakıyor ve bilet alıyoruz. Elde edilecek geliri de AFAD kanalıyla Deprem bölgesine gönderiyoruz. Yaralarımızı #HepBirlikte saralım" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR - BASEL MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Konferans liginin son 16 turunda Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak müsabaka Tv8 'den naklen ve şifresiz olarak futbolseverler ile buluşacak. Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, M.Gomez.