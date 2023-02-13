Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz yayınlanacak mı?
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Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de herkes taşın altına elini sokarken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz yayınlanacak mı?
Acun Ilıcalı, normal şartlarda dijital platformdan yayınlanması planlanan Konferans Ligi'nde oynanacak Trabzonspor- Basel maçının TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Ilıcalı reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlar için kullanılacağını belirtti. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresizyayınlanacak mı?
TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre'nin Basel takımı ile yapacağı maçın reklam geliri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu.
Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.