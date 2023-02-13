Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz yayınlanacak mı?

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de herkes taşın altına elini sokarken, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı mücadelenin şifresiz yayınlanacağını duyurdu. Peki, Trabzonspor Basel maçı ne zaman, hangi kanalda? Trabzonspor Basel maçı şifresiz yayınlanacak mı?