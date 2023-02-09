Trabzonspor Basel maçı ertelendi mi? UEFA yetkilileriyle görüşme gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel ile oynayacakları UEFA Konferans ligi play-off turu maçının ertelenmeyeceğini belirtti. Peki, Trabzonspor Basel maçı ertelendi mi? TS Basel maçı ertelenecek mi, ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

TRABZONSPOR BASEL MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye'yi vuran deprem sonrası UEFA Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü İsviçre'nin Basel takımı ile oynanacak ilk karşılaşma için UEFA ile görüştüklerini açıkladı. Ağaoğlu, "Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZ MAÇIN OYNANACAĞI ŞEKLİNDE"

Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "'Mental olarak da durumu biliyorsunuz.' dedik. Fiziki şartlarda bir sıkıntı yoksa UEFA maçı oynatıyor. Biz de bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız. Çalışmalarımız maçın oynanacağı şeklinde." ifadelerini kullandı.

AKADEMİDE KONUK EDECEKLER

Trabzonspor Kulübünün takım otobüsü, deprem bölgesinden 40 depremzedeyi Trabzon'a getiriyor. Bu akşam Malatya'dan hareket edecek otobüsle Trabzon'a gelecek depremzedeler, kentte uygun yerlere yerleştirilecek. Trabzonspor Kulübü ayrıca 25 kız ve 30 erkek çocuğu olmak üzere toplam 55 depremzedeyi de Trabzonspor Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi ve Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde konuk edecek.