UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Trabzonspor - Basel maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Trabzonspor- Basel maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor- Basel maç biletleri satışa çıktı mı? soruları yer aldı. Detaylar haberimizde...

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor- Basel maçında takımının yanında olmak isteyen taraftarlar Trabzonspor- Basel maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusunu merak etti. Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun maç ile ilgili açıklaması merak edildi. Peki, Trabzonspor- Basel maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Trabzonspor- Basel maç biletleri satışa çıktı mı?

TRABZONSPOR- BASEL MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı maçın biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin satış tarihi ise henüz duyurulmadı.

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklaması ise şu şekilde oldu;

"16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te UEFA Konferans Ligi takvimi dahilinde oynamak zorunda olduğumuz bir maçımız var. Bu maçta Trabzonspor'un, Trabzonluların hassasiyetlerini gösterebileceği ve bu yardımların devamlılığını, sürekliliğini temin edecek bir faaliyet içerisinde bulunmasından kaynaklanan düşüncemizle birlikte bu maçımızın tüm gelirini AFAD'a bağışlamak ve yaraları maddi anlamda bir ölçü de olsun sarabilmek için bir karar almış bulunuyoruz. Burada en büyük özveriyi kombine bilet sahipleri olan siz değerli Trabzonsporlulardan bekliyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere kombine biletlerimizi bir kenara bırakıp bilet alıp bu maça gelerek ve bu maçtan elde edilecek gelirle yaraları bir ölçüde de olsun sarabilmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var" ifadesinin ardından açıklamasına şu sözlerle devam etti;

"Oynayacak olduğumuz maça başta UEFA Başkanı Sayın Ceferin olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini ve tüm Süper Lig kulüplerinin başkanlarını davet etmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar da hemen hemen bütün kulüp başkanlarımızdan bilet alarak bu maça geleceklerinin teyidini almış bulunmaktayız. Oynayacak olduğumuz müsabakayı sadece bir futbol maçı olarak değerlendirmememiz lazım. Öyle umut ediyorum ki Perşembe akşamı saat 20.45'te tribünler tıklım tıklım dolacak ve Trabzon insanı Trabzonspor'a gönül vermiş milyonlarca taraftarın ruhunun depremzedeler için o statta atacağını hem belirli ölçüde maddi olarak hem de aynı zamanda duygusal ve manevi olarak depremzedelerin yanında olduğumuzu göstermemiz için çok büyük bir fırsat olarak görüyorum ve her türlü desteğinizi bekliyorum"

EXXEN ve TV8'in sahibi Acun Ilıcalı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor-Basel maçını 16 Şubat Perşembe günü TV8'den yayınlayacağız. Reklam gelirleri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda ise "16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz." denildi.