TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki
Trabzonspor ve Başakşehir takımları arasında gerçekleşecek olan maçın canlı yayın bilgileri merak konusu oldu. Futbol severler, Trabzonspor-Başakşehir maçının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Trabzonspor ile Başakşehir takımları arasında gerçekleşecek olan bu heyecan verici maçın canlı yayın bilgileri, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın hangi platformda yayınlanacağını ve maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini öğrenmek istiyor. Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki takım için de kritik bir öneme sahip; bu nedenle taraftarlar, maçın detaylarını kaçırmamak için canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi?
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Bein Sports canlı izlemek için BEIN SPORTS CANLI İZLE'ye tıklayınız.
MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4