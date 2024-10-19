TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki

Trabzonspor ile Başakşehir takımları arasında gerçekleşecek olan bu heyecan verici maçın canlı yayın bilgileri, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Taraftarlar, karşılaşmanın hangi platformda yayınlanacağını ve maçın şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini öğrenmek istiyor. Trabzonspor'un ev sahipliği yapacağı bu önemli mücadele, iki takım için de kritik bir öneme sahip; bu nedenle taraftarlar, maçın detaylarını kaçırmamak için canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

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MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4