Trabzonspor, Türk futbolunda tarihi bir adım atarak Bankalar Birliği anlaşmasından çıkan ilk kulüp oldu. Bugün itibariyle tüm borçlarını kapatan bordo-mavililer, Türk futbol kulüpleri arasında mali disiplin ve borç yönetimi açısından yeni bir döneme girdi. Trabzonspor Bankalar Birliği'nden çıktı mı?

TRABZONSPOR BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI MI?

Ancak, Trabzonspor bu süreçte mali disiplinini koruyarak borçlarını planlanan süreden önce kapatmayı başardı. Bu adımla birlikte Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma anlaşmasından çıkan ilk Türk kulübü olma unvanını kazandı.

Kulübün önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, bu gelişmenin Trabzonspor'un sportif başarılarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.

Kulübün önümüzdeki hafta konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapması bekleniyor. Taraftarlar, bu gelişmenin Trabzonspor'un sportif başarılarına nasıl yansıyacağını merakla bekliyor.