Haberler ›› Futbol ›› Son kararı Abdullah Avcı verecek! Trabzonspor'da Bakasetas'a yol göründü

Son kararı Abdullah Avcı verecek! Trabzonspor'da Bakasetas'a yol göründü

Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirecek. Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili karar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı görüşmenin ardından netleşecek.