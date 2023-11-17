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Son kararı Abdullah Avcı verecek! Trabzonspor'da Bakasetas'a yol göründü

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Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirecek. Bakasetas'ın geleceğiyle ilgili karar ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın yapacağı görüşmenin ardından netleşecek.

Süper Lig ekibi Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Anastasios Bakasetas için devre arasında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

DEVRE ARSINDA YOLLAR AYRILABİLİR

Bordo-mavili takım Yunan yıldızın bedavaya gitmesini istemiyor. Bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifler değerlendirmeye alınacak.

Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı

SON KARARI AVCI VERECEK

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve 10 maçta sadece 3 gol atan yıldız futbolcu hakkındaki son kararı ise takımın başına haftalar önce gelen Abdullah Avcı verecek.

Trabzonspor, Bakasetas için teklifleri değerlendirme kararı aldı

Kaynak: Haberler.com / Futbol

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