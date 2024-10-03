Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?

Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayarak tarihi bir harekete imza atan Trabzonspor, Körfez sermayesiyle yakın temas halinde. Sponsorluk görüşmelerini sürdüren bordo-mavililerin hisselerini almak isteyen bir fon olduğu da iddia edildi. Peki, Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin Suudi Arabistan kaynaklı bir fon tarafından alınmak istendiği ve hisse satış oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı da iddia edildi. Bordo-mavililer ayrıca, Qatar Airways ile sırt sponsorluğu için pazarlık yapıyor. Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?

TRABZONSPOR ARAPLARA MI SATILIYOR?

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "yurt dışı yatırımcı" sözlerinin detayı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR SATILIYOR MU?

Öten yandan Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu bitiren Trabzonspor'un AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber Trabzonspor Ekonomi Körfez Finans Spor

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Perşembe hangi diziler var? 3 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)! TRT 1 canlı maç izle! RİGAS GALATASARAY CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Rigas RFS Galatasaray ilk 11'i! Galatasaray'ın Rigas RFS maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Rigas Galatasaray hangi kanalda? RFS Rigas GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
title