Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?

Bankalar Birliği borcunu sıfırlayan Trabzonspor'un hisselerinin Suudi Arabistan kaynaklı bir fon tarafından alınmak istendiği ve hisse satış oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı da iddia edildi. Bordo-mavililer ayrıca, Qatar Airways ile sırt sponsorluğu için pazarlık yapıyor. Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu?

TRABZONSPOR ARAPLARA MI SATILIYOR?

Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz günlerde söylediği "yurt dışı yatırımcı" sözlerinin detayı ortaya çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre; Qatar Airways'in bordo mavililere sırt sponsoru olacağı ve dört yıl için 16 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR SATILIYOR MU?

Öten yandan Suudi Arabistan kaynaklı bir fonun ise Bankalar Birliği borcunu bitiren Trabzonspor'un AŞ hisselerini almak istediği öne sürüldü. Hisse satışının oranı üzerinde görüşmeler yapıldığı belirtiliyor.

Konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.