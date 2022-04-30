Trabzonspor - Antalyaspor ÖZETİ izle! MAÇIN GOLLERİ! Trabzonspor - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ izle! Trabzonspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti izle araştırması yapılıyor. Trabzonspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Trabzonspor - Antalyaspor özeti izle! Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti linki haberimizde...

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

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TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 2 - 2'lik eşitlikle sona erdi.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi bu akşam oynandı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTAYDI?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı 20:30'da başladı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDAYDI?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı yayınlandı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANDI?

Trabzonspor - Antalyaspor maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ KİMDİ?

(H) ATİLLA KARAOĞLAN

(Y) SERKAN OK

(Y) KEMAL YILMAZ

(D) YİĞİT ARSLAN

(V) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

(A) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

(A) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN

TRABZONSPOR - ANTALYASPOR ÖZETİ İZLE

Trabzonspor - Antalyaspor maçı özeti izlemek için TRABZONSPOR - ANTALYASPOR ÖZETİ İZLE 'ye tıklayınız.

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