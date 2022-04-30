Trabzonspor - Antalyaspor ÖZETİ izle! MAÇIN GOLLERİ! Trabzonspor - Antalyaspor MAÇ ÖZETİ izle! Trabzonspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
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Trabzonspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor özeti izle! Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti linki haberimizde...
TRABZON (Haberler.com) - Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti izle araştırması yapılıyor. Trabzonspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig'de bu akşam karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı mücadelede iki takım da kazanmak için mücadele verdi. Trabzonspor - Antalyaspor maçının ardından taraftarlar Trabzonspor - Antalyaspor maçı özeti araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne oldu, kaç kaç bitti? Trabzonspor - Antalyaspor özeti izle! Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti izle! araştırmaları yapanlar için Bein Sports Trabzonspor - Antalyaspor maç özeti linki haberimizde...
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Trabzonspor - Antalyaspor maçı 2 - 2'lik eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 30 Nisan 2022 Cumartesi bu akşam oynandı.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 20:30'da başladı.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı yayınlandı.
Trabzonspor - Antalyaspor maçı, Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynandı.
(H) ATİLLA KARAOĞLAN
(Y) SERKAN OK
(Y) KEMAL YILMAZ
(D) YİĞİT ARSLAN
(V) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
(A) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
(A) İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
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