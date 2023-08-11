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Trabzonspor-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Trabzonspor - Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, TS - Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de hedeflerine ulaşmak isteyen Trabzonspor - Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, TS - Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Trabzonspor Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat 21.00'de başlayacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı bu akşam saat 21.00'de oynanacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor - Antalyaspor maçı Trabzon'da, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

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