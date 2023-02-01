Spor Toto Süper ligde Futbol heyecanı devam ediyor. Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Kritik maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hakemi kim? İşte Trabzonspor Antalyaspor karşılaşmasına dair tüm merak edilenler...

Hatayspor'a yenilerek zirvenin 13 puan gerisine düşen son şampiyon Trabzonspor ligin 22. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. İki takım için oldukça kritik geçmesi beklenen maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.Peki,Trabzonspor- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Trabzonspor-Antalyaspor maçı hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Süper lig de Trabzonspor ile Antalyaspor, 54. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 53 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 30'a 10 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 97 gol attı, kalesinde ise 58 gol gördü. Bordo mavililer taraftarının önünde Antalyaspor'u yenerek ligdeki kötü gidişatına son vermek istiyor.

TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabaka bu akşam saat 20. 00 başlayacak.

TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakabeIN Sports1 den futbolseverler ile buluşacak.

TRABZONSPOR -ANTALYASPOR MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Süper ligin 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak maçın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Umut, Gomez

Antalyaspor : Leite, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Erdal, Fernando, Nakajima, Doğukan, Sinan, Larsson