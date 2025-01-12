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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor ve Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Trabzonspor ve Antalyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun devam eden haftası bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Antalyaspor maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Antalyaspor maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR ANTALYASPORMAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Antalyaspor maçı bugün saat 16.00'da başladı. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR ANTALYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor 11':

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor 11'i:

TRABZONSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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